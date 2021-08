Amerikansk etterretning konkluderer: Koronaviruset ikke utviklet som biologisk våpen

NTB

Det er bred enighet i USAs etterretning om at koronaviruset ikke er utviklet av mennesker som et biologisk våpen. Men fortsatt holder Kina tilbake informasjon.

Det går fram av et sammendrag av en etterretningsrapport om viruset som ble offentliggjort fredag.

De fleste etterretningskildene som har bidratt, er også enige om at viruset neppe er skapt i et laboratorium.

De amerikanske etterretningstjenestene er imidlertid delt i synet på hvor det kommer fra. Fire av tjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er mest sannsynlig, mens en annen av tjenestene tror det kan ha lekket fra et laboratorium.

Tre andre av de amerikanske etterretningstjenestene kommer ikke til noen klar konklusjon.

USA tror ikke kinesiske myndigheter kjente til viruset før det første utbruddet av covid-19 skjedde. USAs president Joe Biden mener imidlertid at Kina fortsatt holder tilbake kritisk informasjon om virusets opprinnelse.

– Kritisk informasjon om pandemiens opphav fins i Kina, men helt fra begynnelsen har myndighetene anstrengt seg for å hindre internasjonale granskere og det globale helsesamfunnet i å få tilgang til informasjonen, sier Biden i en kommentar til rapporten.

– Til denne dag fortsetter Kina å avvise oppfordringer om innsyn og holder tilbake informasjonen selv om konsekvensene av pandemien øker, sier han.

Biden gjør klart at USA sammen med allierte vil fortsette å kreve at Kina deler informasjon og samarbeider med Verdens helseorganisasjon WHO.