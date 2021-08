Treg skilpadde dreper en fugl – og forskere fanget det på film

Skilpadder er stort sett kjent for å spise planter. Nå har overraskede forskere sett noe ganske annet.

Anders Moen Kaste - Forskning.no

Nå lurer forskere på om det er dagligdags for skilpadder å drepe.

De fleste vet at skilpadder ikke er de kjappeste skapningene på jorda. De er ikke laget for høy fart og drar seg sakte bortover.

Men forskere som har studert en afrikansk kjempeskilpadde kan skrive under på at den ikke lar seg stoppe av det.

I en ny studie skriver de om hvordan de så en skilpadde jakte og drepe en terne, som er en fugl.

Nesten for utrolig til å være sant

De klarte nesten ikke å tro det selv. En skilpadde som dreper? Det hadde de aldri sett maken til.

Andre forskere ville kanskje tenkt at det var en røverhistorie, de også. Men heldigvis ble hele hendelsen filmet.

Videoen kan du se her. For noen kan den være ubehagelig å se.

– Det var grusomt og fantastisk på samme tid, sier forsker Justin Gerlach i en pressemelding. Han har vært med på å skrive studien.

Sakte - men veldig sikkert

I videoen ser vi en skilpadde bevege seg i vanlig skilpadde-tempo. Men det er tydelig at den beveger seg mot fuglen.

– Den kikket direkte på fuglen og gikk målrettet mot den. Det var veldig, veldig rart. Helt annerledes enn vanlig oppførsel fra en skilpadde, sier Gerlach.

Skilpadden kommer nært og biter etter fuglen. Da flytter fuglen seg til enden av stokken den står på. Men skilpadden gir seg ikke, og begynner å bevege seg igjen.

Da skilpadden igjen kommer tett på forsøker fuglen å flakse og hakke mot skilpadden. Til ingen nytte.

Det tar ikke lang tid før hodet til fuglen er mellom kjevene til skilpadden. Og skilpaddens kjevemuskler tar livet av den på et blunk.

Hvorfor fløy den ikke?

Du lurer kanskje på hvorfor fuglen ikke fløy vekk. Den så jo skremt ut, som om den skjønte at den var i fare.

Fuglen var en unge. Antakeligvis hadde den ikke lært å fly enda.

Så hvorfor flyktet den ikke ned fra stokken, i det minste?

Ifølge forskerne er det sannsynlig at fugleungen hadde falt ut av reiret sitt. Og når terneunger gjør det, unngår de den farlige bakken. De går heller opp på en trestokk.

Lært seg terne-ungenes oppførsel?

Skilpadden hadde kanskje lært seg nettopp det, mistenker forskerne. De tror heller ikke det var første gang den spiste en liten fugl til middag. Den så nemlig ut som om den hadde gjort det før.

Skilpadder er først og fremst kjent som planteetere. Men man vet fra før at de spiser slikt som bein og snegleskall iblant. Bein og snegleskall inneholder mye kalsium. Og det er en viktig byggestein i skallet deres.

Men at de jakter levende dyr er nytt. Kanskje det bare er denne ene skilpadden som har funnet ut at det går an?

Eller går kjempeskilpadder andre steder også på jakt?

Det funderer forskerne på nå.

Referanser: Studien er gjennomført av Anna Zora som jobber med bevaring av dyrene som lever på øya Frégate og Justin Gerlach fra Universitetet i Cambridge. Studien er publisert i et vitenskapelig tidsskrift som heter Current Biology.Tidsskriftet har skrevet om funnene i en her.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).