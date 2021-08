Tolv døde etter eksplosjoner i våpenlager i Kasakhstan

NTB

Minst tolv mennesker er døde etter eksplosjoner i et våpenlager i Kasakhstan, opplyser myndighetene i det sentralasiatiske landet.

Eksplosjonene torsdag ble utløst av en brann i et av forsvarsdepartementets våpenlagre i Jambyl-regionen sør i landet.

Flere enn 80 personer ble skadd, og tilstanden skal være alvorlig for seks av dem. Alle innbyggerne i en landsby like ved måtte evakueres.

En talsmann for forsvarsdepartementet opplyste fredag at ulykken startet med at det begynte å brenne i et ammunisjonslager. Brannen førte så til flere eksplosjoner. Flere av de omkomne er brannfolk som jobbet med å slukke flammene.

I løpet av det siste tiåret har det vært flere ulykker og eksplosjoner i ammunisjonslagre som stammer fra Sovjet-tiden i Kasakhstan. President Kassym-Jomart Tokajev erkjente fredag at situasjonen ved lagrene utgjør et problem.