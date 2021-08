Kilder: Minst 170 ble drept i terroraksjonen i Kabul

Sårede og øyenvitner på et bilde tatt fra en video fra åstedet for terroraksjonen i Kabul torsdag. Foto: Aśvaka News Agency / AP / NTB

NTB

Angrepet ved flyplassen i Kabul kostet minst 170 personer livet, opplyser lokale kilder til amerikanske medier.

CBS News viser til opplysninger fra en kilde i det afghanske helsedepartementet.

I tillegg til de 170 kommer de 13 amerikanske soldatene som er bekreftet drept, ifølge kilder i det lokale helsevesenet som The New York Times har snakket med. Rundt 200 mennesker skal være såret.

Tidligere har flere medier meldt at 95 afghanere ble drept i terroraksjonen torsdag.

Selvmordsangrepet rammet folkemengden utenfor flyplassen i Kabul, der mange som håper å komme seg ut av Afghanistan etter Talibans maktovertakelse, hadde samlet seg. Den ekstreme islamistgruppa IS-K har sagt at den står bak angrepet.

– Kun én selvmordsbomber

Det ble først antatt at to selvmordsbombere sprengte seg utenfor flyplassen. Men det amerikanske forsvarsdepartementet sa fredag at det trolig bare var én eksplosjon.

– Vi tror ikke at det var en eksplosjon i eller ved Baron Hotel, men at det var én selvmordsbomber, sa talsmannen Hank Taylor i Pentagon.

Blant de drepte er det to britiske statsborgere og ett barn av en britisk borger, ifølge myndighetene i Storbritannia.

USA mener det er fare for nye angrep i dagene fram til onsdag neste uke, når alle amerikanske soldater skal være ute av Kabul.

Men tross den overhengende terrorfaren fortsetter afghanere å møte opp utenfor flyplassen i håp om å komme seg ut av landet.

– Tro meg, jeg tror en eksplosjon kan skje hvert sekund eller minutt, gud er mitt vitne. Men vi har mange utfordringer i livene våre, og det er derfor vi tar sjansen og drar hit og overvinner frykten, sa Ahmadullah Herawi til nyhetsbyrået AP utenfor flyplassen fredag.

Lover gjengjeldelse

Blant de 13 drepte amerikanske soldatene var det 10 som tilhørte marineinfanteriet – United States Marine Corps.

Forrige gang USA mistet flere soldater i ett angrep i Afghanistan, var i 2011. Den gang ble 30 amerikanere og åtte afghanere drept da et helikopter ble skutt ned av Taliban.

I helikopteret var det en rekke spesialsoldater fra en avdeling som hadde deltatt da Osama bin Laden ble drept i Pakistan tidligere samme år.

Etter angrepet torsdag har USAs president Joe Biden lovet gjengjeldelse, men også sagt at evakueringen fra Kabul fortsetter.

Det norske feltsykehuset på flyplassen har behandlet rundt 50 skadde personer etter terroraksjonen. Andre er blitt behandlet på sykehus i selve Kabul.

Lokale kilder sier til The New York Times at det er flere amerikanere med afghansk bakgrunn blant de drepte. Dette er foreløpig ikke offisielt bekreftet.