Kilde til CBS News: Minst 170 ble drept i torsdagens terroraksjon

NTB

Angrepet ved flyplassen i Kabul kostet minst 170 personer livet, opplyser en kilde i det afghanske helsedepartementet til CBS News.

De langt fleste av ofrene er afghanere, melder kanalen. Også 13 amerikanske soldater er bekreftet drept.

To bomber gikk av i folkemengden utenfor flyplassen, der mange som ønsket å komme seg ut av Afghanistan etter Talibans maktovertakelse hadde samlet seg. IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, som ble utført av selvmordsbombere.

Det norske feltsykehuset på flyplassen har behandlet rundt 50 skadde personer etter terroraksjonen. Det opplyste talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Forsvarets forum fredag.