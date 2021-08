Afghanistan-veteraner: – Trist og vemodig

Orlogskaptein Jostein Mattingsdal (t.h.) ble tildelt Krigsmedaljen av forsvarssjef generalmajor Eirik Kristoffersen under medaljeseremoni på Akershus festning fredag.

NTB

Flere norske soldater som deltok i kontingenten i Afghanistan, ble hedret med medaljer fredag. De er triste og undrende over det som har skjedd i landet de siste ukene.

Orlogskaptein Jostein Mattingsdal var sist i Afghanistan i 2017-2018, og mottar Krigsmedaljen for innsatsen han gjorde for å stanse et angrep i Kabul.

– På den tiden vil jeg si at regjeringsstyrkene var veldig godt trent, og hadde god moral og disiplin. Opplevelsen der nede var at det var veldig sikkert, sier han.

De siste ukene har imidlertid afghanske regjeringsstyrker utvist en helt annen oppførsel. Provinshovedstad etter provinshovedstad falt til Taliban, som nå har erobret stort sett hele landet.

– Det er det store spørsmålet

– Jeg kan ikke si hva som har skjedd de siste to årene. Det er noe jeg lurer på, det er det store spørsmålet. Hva har skjedd med de som vi jobbet med for to år siden, lurer han.

Mattingsdal kjenner igjen gatene og stedene han ser på nyhetene. Han synes det er trist å se på det som skjer nå.

– Tankene går til de folkene som jeg vet bor der nede, sier orlogskapteinen.

Han sier likevel at 20 års norsk og alliert innsats i Afghanistan var verdt det.

– Tusenvis av afghanske og hundrevis av vestlige liv er reddet. Bare det er god nok grunn. Vi har innført nye ideer, som berører en hel generasjon. De har helt andre forutsetninger for å leve livet sitt, sier Mattingsdal.

(Saken fortsetter under bildet)

Sersjant Thomas Mikael Bogholm Nystad ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett under medaljeseremoni på Akershus festning fredag. Les mer Lukk

– Vi har sådd noen frø

Sersjant Thomas Mikael Bogholm Nystad var i Meymaneh-provinsen i 2008, og opplevde at sikkerhetssituasjonen endret seg utover perioden han var der. Han fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsatsen med å bringe en såret medsoldat i dekning.

– Det er trist og vemodig det som skjer, synes jeg. Men jeg håper innsatsen som Nato har lagt ned blir videreført. Vi har sådd noen frø og bidratt til utvikling. Det tror jeg ikke blir borte på kort tid, sier han.

Til sammen åtte nåværende og tidligere soldater, sju norske og én amerikansk, ble tildelt medaljer under seremonien på Akershus festning fredag. Flertallet av dem ble dekorert for innsatsen i Afghanistan, men det var også dekorasjoner for innsats i Sudan, Libanon og utenfor uniform i Norge. I tillegg ble det nye Veteranmonumentet avduket av kong Harald.