Eksplosjon i våpenlager i Kasakhstan

NTB

Minst fem mennesker er døde etter en kraftig eksplosjon i et våpenlager i Kasakhstan, opplyser myndighetene i det sentralasiatiske landet.

Eksplosjonen skjedde torsdag i et av forsvarsdepartementets våpenlagre i Jambyl-regionen sør i landet.

Flere en 80 personer ble innlagt på sykehus med skader, og alle innbyggerne i en landsby like ved måtte evakueres.

En talsmann for forsvarsdepartementet opplyser fredag at ulykken startet med at det begynte å brenne i et ammunisjonslager. Brannen førte så til en større eksplosjon.