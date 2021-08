IS-K – ekstremistgruppen som mener Taliban er for moderate

NTB

Gruppen som har tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet i Kabul, ble grunnlagt i 2015 av flere hundre krigere som så på Taliban som for moderate.

Gruppen som kalles IS-K, ble opprinnelig dannet av militante opprørere fra Pakistan sammen med misfornøyde Taliban-medlemmer. Den operer hovedsakelig nord og øst i Afghanistan, nær Kabul. IS-K oppsto i 2015 som et utspring etter at IS' kjernekrigere opprettet sitt kalifat i Syria og Irak sommeren 2014.

Der Taliban har begrenset sin kamp til Afghanistan, har IS-K omfavnet tankesettet til IS om et krav om en verdensomspennende jihad mot ikke-muslimer.

Navnet IS-K, eller IS Khorasan, kommer fra den historiske Khorasan-provinsen som dekket mye av Afghanistan, Iran og Sentral-Asia i middelalderen.

En rapport fra FNs sikkerhetsråd anslår IS-K har mellom 1.000 og 2.200 krigere, som er færre enn i 2016 da de hadde mellom 5.000 og 6.000.

Gruppen har i årevis vært utsatt for målrettede militære operasjoner fra den USA-ledede koalisjonen i Afghanistan.

Sårede får behandling på sykehus etter selvmordsangrepet ved flyplassen i Kabul torsdag. Les mer Lukk

Vil vise seg fram

Det blir antatt at flere har sluttet seg til IS-K de siste ukene etter at Taliban tok over makten i Afghanistan.

IS-K og Taliban er fiender, og sistnevnte har ført store, koordinerte offensiver mot gruppen i Afghanistan. Taliban-opprørere har også samarbeidet med både de amerikanske og afghanske styrkene for å drive gruppen bort fra det nordøstlige Afghanistan.

Likevel har IS-K overlevd – og klart å utføre terrorangrep i Afghanistan.

– Den islamske stat vil nå bevise at bevegelsen er en større aktør i Afghanistan, og at dens medlemmer er klare til å utfordre Taliban, sier journalist, forfatter og IS-kjenner Deniz Serinci til nyhetsbyrået Ritzau etter selvmordsangrepet torsdag.

IS-K antas å stå bak et angrep på et kvinneklinikk i Kabul i mai 2020, som tok livet av 24 personer, inkludert nyfødte babyer og mødre. De har også tatt på seg ansvaret for flere andre angrep i Kabul, inkludert et mot byens universitet i november i fjor, og et rakettangrep samme måned.

– En PR-suksess

– IS-K ønsker å skape så mye kaos som mulig og sende et signal om at de har et eksistensgrunnlag i Afghanistan, sier Serinci.

Minst 72 afghanere og 13 amerikanske soldater ble drept i torsdagens selvmordsangrep mot flyplassen i Kabul og et hotell like ved. Flyplassen har vært et område preget av kaos siden Taliban tok over makten i Afghanistan 16. august, og flere tusen afghanere og utenlandske borgere har blitt evakuert derfra.

– Angrepene er begått av IS-K med formål om å markere seg overfor konkurrentene Taliban og al-Qaida, og for å ydmyke USA og Taliban ved å vise at de ikke har kontroll på sikkerheten. Dessuten er det en måte å tiltrekke seg nye medlemmer til IS i Afghanistan. IS-K rammet et sted som allerede var i medienes fokus, Kabul-flyplassen, og PR-messig kunne ikke angrepet vært en større suksess, mener Serinci.