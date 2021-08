Afghansk eksminister evakuert til Norge

NTB

Afghanistans tidligere minister for olje og mineraler, Nargis Nehan, er blant de mange som er evakuert til Norge, ifølge NRK.

Nehan skriver på Twitter at hun har landet i Norge sammen med sin familie, men at hennes far og søster er igjen i Afghanistan.

– Jeg kan ikke stanse mine tårer for mitt folk og land, skriver hun.

Nehan var minister i ekspresident Ashraf Ghanis regjering. Ghani flyktet til De forente arabiske emirater da Taliban tok makten i Afghanistan.