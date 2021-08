Rekordmange koronainnlagte i Texas og Kentucky

NTB

Texas og Kentucky føyer seg inn i rekken av amerikanske delstater som nå har flere innlagte covid-19-pasienter enn da vinterens smittebølge nådde toppen.

Over store deler av USA er intensivavdelingene i ferd med å fylles opp av koronapasienter, også i områder som ikke har satt nye rekorder. Leger og sykepleiere jobber på spreng for å håndtere den pågående smittebølgen, som domineres av deltavariantene og som rammer flere barn enn tidligere.

– Jeg har tror aldri før vi har opplevd så mange kritisk syke, at så mange er så syke samtidig, sier legen Jyothir Mehta, som leder intensivavdelingen ved sykehuset Phoebe Putney Memorial i Georgia. Han sier det er vanskelig å snakke med familiene til de innlagte.

– De griper etter hvert lille halmstrå av håp mens du prøver å si hvor ille det er. Du er nødt til å fortelle dem at deres kjære ikke kommer til å klare seg, sier Mehta.

Flere andre delstater – blant dem Arkansas, Florida, Louisiana, Hawaii, Mississippi and Oregon – har allerede passert de gamle rekordene for antall innlagte under pandemien.