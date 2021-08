Kennedy-drapsmann gjør nytt forsøk på å bli løslatt

Robert F. Kennedy taler til valgkampmedarbeidere på et hotell i Los Angeles 5. juni 1968. Rett etter at bildet ble tatt, ble Kennedy skutt og drept. Arkivfoto: Dick Strobel / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sirhan Sirhan, som drepte Robert Kennedy, søker om prøveløslatelse for 16. gang. For første gang vil ikke påtalemyndigheten argumentere mot at han slipper fri.