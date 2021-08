Biden: – Vi vil ikke tilgi

NTB

USAs president Joe Biden sier at USA ikke vil tilgi eller glemme etter at minst tolv amerikanske soldater mistet livet i angrepet mot flyplassen i Kabul.

– Til de som utførte dette angrepet, og til alle som vil USA vondt, vit dette: Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for, sa Biden i en tale til det amerikanske folk torsdag kveld.

– Vi vil svare på dette med styrke og presisjon, og vi vil velge når og hvor vi skal slå til, fortsatt den amerikanske presidenten.

Evakueringen fortsetter

Han gjorde det også klart at den pågående evakueringen fra Kabul ikke stanser til tross for torsdagens angrep.

– Vi vil ikke la terrorister hindre oss. De skal ikke få sette en stopper for vårt oppdrag. Vi fortsetter evakueringen, lover Biden.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekreftet tidligere på kvelden at tolv amerikanske soldater, en av dem en sanitetssoldat, ble drept i angrepet. Flere amerikanere er såret.

– De var helter

– De var helter som deltok i et uselvisk oppdrag for å redde andre. De var de modigste og dyktigste vi har, sier presidenten.

De to eksplosjonene torsdag skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved.

Biden gjentok at han står fast ved tidsfristen for å avslutte oppdraget 31. august. Han la samtidig til at USA vil fortsette å prøve å få hjelpe amerikanere ut av landet også etter det, men at det ikke er mulig å garantere at alle kan hentes ut.