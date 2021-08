Pentagon antar IS sto bak selvmordsangrep i Kabul – bekrefter at tolv soldater er drept

En såret mann nær stedet der to bomber gikk av ved Kabuls flyplass torsdag. Foto: AP Photo / NTB

NTB

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at tolv soldater ble drept og 15 ble såret i terrorangrepet i Kabul. De antar IS står bak.

Det opplyste general Kenneth McKenzie, kommandør ved USAs sentralkommando, på et pressetreff torsdag.

– To selvmordsbombere som vi antar var fra IS, detonerte to bomber. De ble etterfulgt av IS-krigere som åpnet ild, sier McKenzie.

Hvis de skyldige bak angrepet kan bli funnet, vil USA gå etter dem, advarte generalen.

Han sier at USA venter at IS kommer til å forsøke å gjennomføre flere angrep i Kabul.

USA skal fortsette å evakuere personer ut av Afghanistan, noe som er deres øverste prioritet.

– IS stanser ikke oss fra å utføre det oppdraget, sier McKenzie.

Eksplosjonene skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved.