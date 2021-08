Evakueringen fra Afghanistan stanset inntil videre – fremdeles norske borgere i landet

Statsminister Erna Solberg (H) fordømmer terrorangrepet som har satt et foreløpig punktum i evakueringen fra Afghanistan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Det er ikke lenger mulig å ta seg inn på flyplassen i Kabul, og Norge kan ikke lenger hjelpe norske borgere som ikke rakk å ta seg ut av Afghanistan.

– Terrorangrepet bekrefter at situasjonen er svært dramatisk og farlig og vi fordømmer dagens angrep, som rammer uskyldige sivile som forsøker å flykte fra landet, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag kveld.

Flere mennesker ble torsdag ettermiddag drept i angrepet ved flyplassen i Kabul, hvor portene nå er helt stengt.

Eksplosjonene har satt en effektiv stans på det som allerede var et krevende og kaotisk evakueringsarbeid. Det er fremdeles flere norske statsborgere i landet som ikke rakk å komme seg ut i tide. Det er uklart nøyaktig hvor mange det er snakk om.

– Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Urealistisk med rask løsning

Eksplosjonene på flyplassen i Kabul torsdag har gjort situasjonen enda mer kaotisk enn den allerede var.

Utenriksministeren ber alle nordmenn som har kommet seg ut av landet, om å avregistrere seg slik at man får «vasket» listene og dermed får et bedre bilde av hvor mange nordmenn som ennå befinner seg der.

– Men det er ikke alle som registrerer seg, så vi kan fortsatt finne norske borgere som ikke har registrert seg, sier Søreide.

Feltsykehuset forblir inntil videre

Fremdeles fortsetter arbeidet på det norsk-ledede feltsykehuset på flyplassen i Kabul, hvor det ennå befinner seg norsk personell.

Norske myndigheter har sagt at de forholder seg til Talibans frist 31. august for å forlate landet, men det er ennå uvisst nøyaktig når de norske reiser hjem.

– Det er lagt en plan, og den vil vi følge. Siden vi leder feltsykehuset som er en viktig del av operasjonen, vil det ta noen dager før det pakkes ned, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

På spørsmål fra NTB om hvor pasientene som behandles på det norske feltsykehuset, vil havne dersom sykehuset evakueres, svarer han at de kan havne på et mottakssenter.

– Det er flere muligheter. Nato jobber med å etablere et mottakssenter for personer som blir tatt ut, så det kan hende de vil ende opp der, eller så vil de ende i et Nato-land, sier Bakke-Jensen.

28 enslige barn til Norge

Norge rakk å evakuere ut til sammen rundt 1.000 personer fra landet. Blant dem er det 390 barn, hvorav 28 er enslige barn uten tilknytning til noen i Norge.

De ble evakuert fordi de befant seg på feltsykehuset, og de blir tatt hånd om av det norske barnevernet.

– De fleste av barna som kom med norsk tilknytning, har noen de har tilknytning til her. Dette er barn av norske statsborgere, eller folk med opphold i Norge, som har oppholdt seg i Afghanistan, sier Solberg.

De siste flyene har lettet fra flyplassen inntil videre, og det er uklart når eller om evakueringsarbeidet kan gjenopptas. Søreide sier likevel at evakueringsarbeidet ikke er helt avsluttet.

– Men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksministeren.