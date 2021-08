Søreide: Norge avslutter ikke evakueringsarbeidet

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge ikke avslutter evakueringsarbeidet fra Afghanistan, men at det ikke finnes noen raske løsninger.

– Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå. Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som har ønske om å bli hjulpet ut, og også andre personer vi vil gi beskyttelse, sier Søreide på en pressekonferanse torsdag.

Eksplosjonene på flyplassen i Kabul torsdag har gjort situasjonen enda mer kaotisk enn den allerede var.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksministeren.