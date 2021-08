Pentagon bekrefter: Flere sivile og amerikanere drept eller såret av to eksplosjoner i Kabul

NTB

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekrefter at et ukjent antall sivile og amerikanere er drept eller såret i eksplosjonene ved Kabuls flyplass.

Ifølge Pentagon var det først en eksplosjon ved Abbey-porten utenfor flyplassen, der flere tusen har samlet seg siste tiden, før det smalt ved Baron-hotellet like ved kort tid etter.

– Vi kan bekrefte at eksplosjonen ved Abbey-porten var et angrep som førte til at et antall amerikanske og sivile borgere er såret eller drept, skriver Pentagon-talsmann John Kirby på Twitter.

Ifølge amerikanske kilder ser det ut til å ha vært et selvmordsangrep utenfor flyplassporten.

Ifølge sykehuskilder Reuters har snakket med er mer enn 30 personer såret i angrepet. Minst seks skal ha dødd på vei til sykehus, opplyser kilden.

Fra før har Taliban-kilder sagt at minst 13 personer ble drept i angrepet, blant dem barn.