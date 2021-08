Savnet kvinne i USA funnet begravet under steiner

23 år gamle Tatum Morell ble mest sannsynlig tatt av et steinras på en fjelltur i Montana i USA i juli.

23 år gamle Tatum Morell har vært savnet siden hun var på en fjelltur i Montana i USA i sommer. Nå er hun funnet.

I sommer la den drevne turgåeren Tatum Morell (23) ut på en tur i fjellet Whitetail Peak i Montana. Morell har vært savnet siden 2. juli, ifølge NBC Montana.

Om kvelden 1. juli var hun i kontakt med moren sin gjennom en satellittelefon.

– Vi er lettet

Etter nærmere to måneder med omfattende søk etter kvinnen, er hun nå funnet død. 23-åringen ble funnet lørdag 21. august av andre turgåere i fjellet.

– Vi er lettet over at hun endelig kan returneres til familien, sier Jon Trapp i Red Lodge brann- og redningsetat i et innlegg på Facebook.

Brann- og redningsetaten tror at Morell ble tatt av et steinras, og pådro seg fatale skader som følge av dette.

Det skal ha blitt søkt etter Morell i området der hun ble funnet flere ganger. Men det viste seg vanskelig å finne kvinnen etter raset.

Begravet under steiner

Brann- og redningsetaten skriver videre at det var «ekstremt vanskelig» å finne Morell, fordi hun «stort sett var begravet under steiner».

Jon Trapp i brann- og redningsetaten skryter hemningsløst av innsatsen til de frivillige i søket etter 23-åringen.

– Innsatsen de la ned i søket etter Tatum overgår alt jeg noen gang har sett i mine 17 år med søk- og redningsoperasjoner. Det var helt utrolig, sier han.