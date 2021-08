Danmark har fullvaksinert 80 prosent av alle dansker over 12 år

NTB

80 prosent av alle dansker over 12 år er nå fullvaksinerte mot coronaviruset, melder helseminister Magnus Heunicke.

– Takk til de over fire millioner danskene som har takket ja til tilbudet om vaksinering, skriver helseministeren på Twitter.

Onsdag nådde Danmark 4.090.755 personer som er fullvaksinerte mot coronaviruset, ifølge tall fra Statens Serum Institut. De første danskene fikk det første vaksinestikket 27. desember i fjor.

Målet i Danmark er at 90 prosent av alle de som kan bli vaksinerte, skal ha fått den første dosen innen 1. oktober. Dersom målet skal bli nådd, må imidlertid vaksinasjonstempoet økes.

– Det er helt klart at vi må øke farten litt nå. Derfor kaller vi det vi er i nå for en sluttspurt. For tiden har vi vanskelig for å få alle med, sa Heunicke til Ritzau tirsdag.