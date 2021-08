Forsvaret forberedt på mulig IS-angrep

NTB

Forsvaret sier de er godt forberedt på et mulig IS-angrep ved flyplassen i Kabul etter flere advarsler om et nært forestående angrep.

– Vi opererer ikke alene der nede. Vi er en del av en koalisjon, og vi har god informasjonsutveksling innad i koalisjonen, sier talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, til Nettavisen.

– Vi bygger trusselbilde sammen og iverksetter tiltak sammen. Det er helt naturlig for en militær avdeling å tilpasse seg det trusselbildet som til enhver tid er gjeldende, sier han.

Torsdag advarte den britiske statssekretæren for de væpnede styrker, James Heappey, om at de har fått svært troverdig meldinger om et terrorangrep ved flyplassen i løpet av få timer.

Både Heappey, USA og Australia ber folk holde seg unna flyplassen, der tusener av mennesker står tettpakket utenfor murene i håp om å flys ut av Afghanistan.