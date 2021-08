Nederland stanser evakuering fra Kabul

NTB

Nederland har besluttet å stanse flyvingene med evakuerte fra Kabul og trekker alle nederlandske soldater og diplomater ut fra flyplassen.

Beslutningen skyldes sikkerhetssituasjonen og faren for et angrep.

I et brev til nasjonalforsamlingen skriver landets utenriksminister og forsvarsminister at USA har bedt Nederland om å forlate landet torsdag, og at de siste nederlandske flyene trolig vil forlate Kabul senere på dagen.

– I lys av at situasjonen på og rundt flyplassen forverrer seg svært raskt, kan de som skal evakueres, ikke lenger få hjelp av Nederland og få tilgang til flyplassen, skriver de to ministrene i brevet torsdag formiddag.