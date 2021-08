Ny smitterekord i Australia – over 1.000 tilfeller på ett døgn

Den største stasjonen i Sydney, Central Station, er nesten tom for folk grunnet strenge koronarestriksjoner. Det siste døgnet ble det for første gang registrert over 1.000 nye smittetilfeller. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang er det registrert over 1.000 tilfeller av lokal smitte i løpet av ett døgn i Australia. Brorparten ble påvist i delstaten New South Wales.