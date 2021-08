Talibans ledere har vært innhyllet i hemmelighet, nå trer de fram

Haibatullah Akhundzada er Talibans øverste leder. Det antas at han først og fremst er en åndelig leder – mer enn en militær sjef. Foto: AP/NTB

NTB

Talibans ledere var samlet i Afghanistans hovedstad forrige helg etter å ha feiret maktovertakelsen i Kabul. Nå skal verden lære dem å kjenne.

Gruppens struktur og ledelse har lenge vært innhyllet i hemmelighold – til og med under deres styre fra 1996 til 2001 var mye skjult.

Her følger en oversikt over de mest kjente lederne.

Øverste leder

Haibatullah Akhundzada er den øverste lederen. Han ble utnevnt til leder for Taliban rett etter at et amerikansk droneangrep drepte forgjengeren, mulla Mansour Akhtar, i 2016.

Før han ble leder var Akhundzada en lavprofilert religiøs skikkelse. Det antas at han ble valgt mer som en åndelig leder enn som en militær sjef.

Etter å ha tatt over makten, sikret han seg et lojalitetsløfte fra al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri, som roste ham og kalte «de troendes emir». Dermed fikk han viktig legitimitet hos Talibans mangeårige allierte.

Akhundzada fikk en enorm utfordring med å forene en militant bevegelse som hadde hatt en kortvarig, men bitter maktkamp etter drapet på Akhtar. Det var også uro etter at det var blitt kjent at ledelsen i mange år hadde holdt hemmelig at Taliban -grunnleggeren mulla Omar var død.

Han har ikke holdt en særlig høy offentlig profil. Han har stort sett begrenset seg til å sende ut budskap på islamske høytidsdager.

Med på å stifte Taliban

Mulla Baradar var med på å stifte Taliban. Han vokste opp i Kandahar der Taliban i sin tid oppsto.

Som for de fleste afghanere ble Baradars liv for alltid endret som følge av den sovjetiske invasjonen av landet i 1979. Han ble en opprører, og han antas å ha kjempet side om side med den beryktede, enøyde mulla Omar.

De to startet altså Taliban-bevegelsen sammen på begynnelsen av 1990-tallet. Det skjedde under kaoset og korrupsjonen som oppsto under borgerkrigen som ble utløst av den sovjetiske tilbaketrekningen.

Etter at Taliban-regimet ble styrtet i 2001 av de USAs ledede styrkene, antas det at Baradar var blant den lille gruppen av opprørere som tok kontakt med den midlertidige lederen Hamid Karzai. De ønsket å inngå en avtale der den militante gruppen skulle anerkjenne den nye administrasjonen.

Baradar ble arrestert i Pakistan i 2010 og ble holdt i varetekt inntil press fra USA førte til at han ble løslatt i 2018. Han flyttet til Qatar der han ble utnevnt til sjef for Talibans politiske kontor. Han var sentral da avtalen om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan ble inngått med tidligere president Donald Trumps administrasjon.

Nestleder i Taliban

Sirajuddin Haqqani er nestleder i Taliban. Han er også leder for det mektige Haqqani-nettverket.

USA har karakterisert Haqqani-nettverket som en terrorgruppe. Det ble ansett som en av de farligste militante fraksjonene i Afghanistan.

Gruppen er beryktet for bruken av selvmordsbombere og antas å stå bak noen av de største angrepene i Kabul opp gjennom årene.

Gruppen er også anklaget for å ha drept afghanske toppledere og kidnappet vestlige borgere for løsepenger – deriblant den amerikanske soldaten Bowe Bergdahl, som ble løslatt i 2014.

Sønnen til Mulla Omar

Mulla Yaqoob er sønnen til mulla Omar. Yaqoob leder gruppens mektige militære kommisjon, som hadde tilsyn med det store nettverket av feltkommandører som gjennomførte opprøret.

Yaqoobs far, mulla Omar, hadde en kultlignende status som Taliban-leder. Det sterke slektskapet gjør Yaqoobs til en samlende skikkelse i bevegelsen.

Det er imidlertid uklart hva som er Yaqoobs eksakte rolle, og noen mener han bare har en symbolsk rolle.

Informasjonssjef

Zabiullah Mujahid er Talibans informasjonssjef. I årevis unngikk han offentligheten, selv om han samlet tusenvis av følgere på Twitter. Men da Kabul falt, sto Zabiullah Mujahid fram.

Han lovet at Taliban ville respektere kvinners rettigheter og tilgi dem som hadde kjempet mot dem.

I årevis har Mujahid vært et mysterium. Han har operert i skyggen og bare vært en stemme i den andre enden av telefonen for journalister som har søkt informasjon.

Mens Mujahid i Kabul holdt en forsonende tone, og forsikret om at Taliban verken ønsker interne eller eksterne fiender, forteller journalister at budskapet hans tidligere var et ganske annet og brutalt.

I løpet av de siste ti dagene av krigen kunngjorde Mujahid hver ny by som falt med en tweet. Han ble de facto informasjonsminister i en krig som Taliban vant raskere enn noen hadde ventet.

Når Taliban nå har kommet til makten, står Mujahid overfor en ny oppgave. Nemlig å overbevise både afghanere og det internasjonale samfunnet om at Taliban er i stand til å gå fra å krige til å styre landet.