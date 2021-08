FN ber om milliardbistand til Haiti

Jordskjelvet i Haiti første til store materielle skader og menneskelige tap. FN ber om ekstra bistand til gjenoppbyggingen. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

NTB

FN vil be om 187 millioner dollar i bidrag for å hjelpe Haiti med gjenoppbyggingen etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet for to uker siden.