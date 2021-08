Belgia og Polen avslutter evakuering fra Kabul

NTB

Belgia og Polen sier de avslutter arbeidet med å evakuere folk fra Afghanistans hovedstad og trekker ut resten av sitt personell.

– Gitt utviklingen av situasjonen i Afghanistan, har regjeringen besluttet å stanse evakueringen. Dette skjer i samråd med andre europeiske partnere, skriver Belgias statsminister Alexander De Croo på Twitter.

– Klokken 21.30 var alt personell fra operasjonen, samt de evakuerte, samlet i Islamabad, forteller han og sier de raskt skal flys videre hjem til Belgia.

Også Polen sier de har avsluttet evakueringsoppdraget.

– Etter en grundig analyse av rapportene om sikkerhetssituasjonen, kan vi ikke risikere livet til våre diplomater og soldater lenger, sier viseutenriksminister Marcin Przydacz.

EU har bedt USA forsette å sikre flyplassen utenfor Kabul så lenge som mulig, også etter at fristen for å trekke seg helt ut går ut 31. august. President Joe Biden har sagt at han ikke vil forlenge fristen.