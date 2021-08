Mann dømt for planer om å bortføre amerikansk guvernør

En av dem som er tiltalt for å ha planlagt å bortføre Michigans guvernør Gretchen Whitmer (bildet) er dømt til seks år og tre måneders fengsel. Arkivfoto: Nic Antaya / Detroit News / AP / NTB

NTB

En mann som var frustrert over koronarestriksjonene i delstaten Michigan, er dømt til seks års fengsel for å ha planlagt å bortføre guvernør Gretchen Whitmer.

Noen uker etter at han ble pågrepet, innrømmet Ty Garbin sin rolle i saken. Han har også beklaget overfor Whitmer.

– Jeg kan ikke engang forestille meg hvor mye stress og frykt familien hennes ble påført på grunn av mine handlinger. Det beklager jeg virkelig, sa den 25 år gamle flymekanikeren i retten. Whitmer var ikke til stede.

Blir hovedvitne

Garbin er den eneste av de seks tiltalte i bortføringssaken som har tilstått. Det ble en viktig seier for påtalemyndigheten når de skal føre bevis i saken. I en tilståelsesavtale har han forklart hvordan de seks trente og bygget en modell av Whitmers feriebolig som de brukte til å øve på et væpnet angrep.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ni års fengsel, men ba retten ta hensyn til den hjelpen Garbin har gitt dem. Dommeren landet på seks år og tre måneder.

Det er ventet at den dømte 25-åringen blir hovedvitne i rettssakene mot de fem andre.

Pekte på Trump

Da tiltalen ble kunngjort i oktober, la Whitmer deler av skylden på president Donald Trump og sa at ekstremister over hele landet var blitt inspirert av at han ikke tok avstand fra ytre høyre-grupper. Hun sier livet aldri vil bli det samme etter det hun har vært gjennom.

– Truslene fortsetter. Jeg har sett store bevæpnede grupper mindre enn 30 meter fra huset mitt. Jeg har sett dukker av meg blir hengt. På en demonstrasjon nylig var det en plakat med teksten «Brenn heksa», fortalte hun i juni.

I fjor innførte hun strenge restriksjoner på folks bevegelsesfrihet og på bedrifter for å bekjempe koronapandemien. Mange av disse er senere blitt opphevet.

– Truslene mot meg skulle ikke få hindre meg i høre på ekspertene og gjøre det jeg kunne for å redde så mange liv som mulig, understreket Whitmer.