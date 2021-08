Ny Qatar-rapport fra Amnesty før fotball-VM

Kritikken mot Qatar for håndteringen av dødsfall blant arbeidsinnvandrer fortsetter, mindre enn halvannet år før landet er vertskap for fotball-VM i november neste år. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

Sju av ti dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar mangler en troverdig forklaring, skriver Amnesty i en rapport 15 måneder før landet arrangerer fotball-VM.

Amnesty mener myndighetene i Qatar ikke gjør nok for granske dødsfallene og finne ut hva som ligger bak. På en rekke dødsattester organisasjonen har sett nærmere på, er dødsårsaken oppgitt som hjertesvikt eller åndedrettssvikt som skyldes naturlige eller uspesifiserte årsaker.

– Dette er fraser som ikke hører hjemme på en dødsattest uten nærmere forklaring om den underliggende årsaken. Til syvende og sist dør alle av at hjertet eller pusten stanser, så disse opplysningen alene er uten mening. «Naturlige årsaker» er ikke en tilstrekkelig forklaring, sier David Bailey til Amnesty International. Han er patolog og medlem Verdens helseorganisasjons arbeidsgruppe for dødsattester.

Sitter igjen uten svar

– Vi må kunne spørre hvorfor qatarske myndigheter ikke finner ut av hvorfor arbeiderne dør, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge. Han påpeker at arbeiderne er gjennom en helsesjekk før de begynner å jobbe i Qatar.

– Dette understreker at dette egentlig er sunne mennesker som ender opp med å dø, sier han.

Han sier de pårørende blir sittende igjen uten å få vite hvorfor en av deres kjære er død, samtidig som de mister en viktig inntektskilde. Ifølge rapporten er det ofte kolleger som må melde fra til de pårørende om dødsfall fordi arbeidsgiverne ikke gjør det selv.

Qatar uenig med rapporten

En talsmann for myndighetene i Qatar sier til VG at de ikke er enige i det som står i rapporten og sier de har innført reformer som har hatt positive ringvirkninger i regionen og kommet mer enn én million mennesker til gode.

– I motsetning til det Amnesty rapporterer, er skade- og dødelighetsstatistikken som Qatar benytter i tråd med internasjonal praksis og de har satt en ny standard for regionen. At Amnesty insisterer på at Qatar skal strekke seg lengre enn dette mangler sidestykke, sier talsmannen.

– Qatar vil ikke la seg påvirke av organisasjoner som ønsker å diskreditere fremskrittene vi har gjort.

Guardian: 6.500 dødsfall

I februar skrev britiske The Guardian en artikkel om at det hadde vært 6.500 dødsfall blant fremmedarbeidere i Qatar siden landet i 2010 ble tildelt neste års fotball-VM. Enkelte stilte spørsmålet i tallmaterialet i den saken, der det ble hevdet at 69 prosent av dødsfallene ikke var godt nok forklart. Det er i praksis den samme andelen som Amnesty skriver om i sin rapport.

Amnesty mener myndighetene i Qatar må opprette en spesialgruppe til å etterforske dødsfall blant arbeiderne. De krever også at de etterlatte får erstatning. I tillegg mener Amnesty at myndigheten i Qatar må beskytte migrantarbeider mot ekstrem varm e, blant annet ved å ha påbudte pauser i arbeidet.