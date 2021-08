Zoe (27) dro på helgetur – strandet på øy i 18 måneder

Britiske Zoe Stephens (27) skulle bare på en helgetur til stillehavsøya Tonga i mars 2020. Oppholdet endte med å bli en del lenger enn planlagt.

Tilbake i mars 2020 hadde coronapandemien for alvor nådd store deler av verden. 27 år gamle Zoe Stephens fra Crosby i England bodde på denne tiden i Kina, og hadde planlagt å reise en tur til Fiji for å få litt avstand til pandemien.

På veien til Fiji hadde hun tenkt å dra innom den tropiske stillehavsøya Tonga, som ligger nord for New Zealand. Planen var å være på Tonga en helg, skriver CNN.

Men det gikk ikke etter planen.

Nå, nesten 18 år måneder senere, er hun fortsatt på Tonga. Stephens beskriver det selv som «den lengste helgen i livet mitt».

Hun har nemlig ikke fått dratt fra øya på grunn av reiserestriksjoner. Tonga har stengt grensene, og øya har ikke registrert ett eneste smittetilfelle under pandemien.

– Jeg er sannsynligvis et av få mennesker i verden som aldri har trengt å gå med munnbind, sier Stephens til CNN.

– Det er ganske isolerende

På Tonga bor det om lag 100.000 mennesker. Under oppholdet på øya har 27-åringen begynt på en mastergrad i internasjonal kommunikasjon på nett. Hun bor et i hus på stranden, langt unna familie og venner.

Joe Stephens håper å få reist hjem til England så fort som mulig. Les mer Lukk

Stephens sier at hun føler seg heldig som er på øya under pandemien, men legger likevel ikke skjul på at oppholdet ikke har vært så idyllisk som det høres ut som.

– Det er ikke mange mennesker som kan relaterte seg til å være strandet på en øy uten venner eller familie, i et land du ikke bevisst ble værende i, sier hun.

– Eller bli sperret ute av landet du bor i, for å så ikke å kunne dra tilbake. Og være redd for å dra tilbake til hjemlandet ditt på grunn av et merkelig virus som sprer seg. Det er ganske isolerende, forteller Stephens.

Var på vei hjem – så kom helomvendingen

ABC Nyheter har vært i kontakt med Stephens, og tirsdag kveld norsk tid fortalte hun at hun trodde hun skulle få reise hjem til England samme dag. Dette var hun overlykkelig for.

Men onsdag publiserte Stephens på Instagram at hun ikke kom seg på flyet hjemover likevel.

– Sør-Stillehavet er ikke som mange steder i verden akkurat nå. Den er utrolig strengt og isolert. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor jeg er strandet her, men det er veldig vanskelig å reise herfra. Det er så mange begrensninger og tillatelser å vurdere, skriver hun på Instagram.

Stephens er dermed fortsatt i Tonga, og det er dermed usikkert når hun får dratt hjem til England.