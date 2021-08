Kvinne dømt i Danmark for IS-tilknytning

NTB

En 23 år gammel kvinne er dømt til fem års fengsel i Danmark for å ha reist til Syria og sluttet seg til ekstremistgruppa IS.

Ifølge retten i Glostrup var kvinnen 18 år gammel da hun i 2016 reiste til Tyrkia og deretter videre til Raqqa i Syria der hun ble i nærmere tre år.

– Jo lenger man har oppholdt seg hos IS, jo mer har man bidratt til å fremme IS sin virksomhet, sa aktor Bo Bjerregaard under rettsforhandlingene. Han hadde lagt ned påstand om sju års fengsel.

Kvinnen ble pågrepet i 2019 da hun vendte tilbake til Tyrkia. Hun ble utlevert til Danmark i fjor sommer. Hun nekter for å ha vært i Syria og hevder hun befant seg i Egypt.

Under rettssaken ble det imidlertid lagt fram bilder fra Raqqa fra kvinnens mobiltelefon.