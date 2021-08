Forsvaret innstilt på å holde feltsykehus i Kabul operativt så lenge som mulig

Amerikanske soldater geleider mennesker til en terminal på flyplassen i Kabul hvor evakueringen pågår for fullt. Det norske feltsykehuset på flyplassen er fremdeles i full virksomhet, opplyser det norske forsvaret onsdag. Foto: U.S. Marine Corps / AP / NTB

NTB

Det norske feltsykehuset i Kabul kan bli etterlatt på flyplassen når personellet blir evakuert senest 31. august.

Det norske feltsykehuset på den militære delen av flyplassen i Kabul har hatt travle dager siden den endelige fristen for den internasjonale tilbaketrekkingen ble satt til 31. august. I underkant av 30 personer jobber på sykehuset som de siste dagene også har fått bistand fra norske spesialsoldater til å håndtere avviklingen.

– Vi er forberedt på begge deler – både å pakke ned, men også å lukke døra og etterlate alt materiell på stedet. Må vi velge mellom mennesker og materiell er det selvfølgelig ikke tvil om hva vi gjør. Materiell kan erstattes, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

– Vi forsøker å holde det åpent, med så komplett tilbud som mulig så lenge som mulig, sier han.

Mye å gjøre

Stordal sier at sykehuset er viktig og det eneste helsetilbudet som er på flyplassen. Det står under beskyttelse av USA, Storbritannia og Tyrkia. De siste dagene har det vært mye å gjøre for det medisinske personellet.

– Det har først og fremst vært til afghanere som har blitt skadd på utsiden av muren rundt flyplassen, sier Stordal.

– Jeg snakket med ledelsen på feltsykehuset i dag og de sier stemningen er god. De jobber med å klargjøre for å forlate alt, og de er klare for bli værende lenger dersom situasjonen skulle endre seg, sier han videre.

To nye fly

De store lasteflyene C-17 som frakter evakuerte ut av Afghanistan til Norge, går i skytteltrafikk mellom Kabul og Georgias hovedstad Tblisi. Der går passasjerene gjennom en transittanlegg før de sendes videre med sivile chartrede fly.

I helgen sendte Norge 50 soldater fra Brigade Nord til Tblisi for å bidra med arbeidet på transittanlegget i det som er gitt Task Force Tbilisi

– Samarbeidet med politiet, diplomater, Forsvaret og myndighetene fungerer svært godt selv om arbeidet er uoversiktlig. Vi begynte med noen titalls personer på det første flyet, men når det nå kommer nesten 600 evakuerte per fly, er det viktig at mottaksapparatet fungerer, skriver major Lars Kristian Sandvik til NTB.

– Da personellet kom hit for noen dager siden var det ingenting her. Det er satt opp nødvendige telt og køyesenger og feltrasjoner er fløyet inn, men det opereres i stekende varme, rett på grusen, skriver han videre.

Han forteller at de evakuerte som kommer, er preget i varierende grad. Soldatene avlaster med å hjelpe foreldre, å leke, lese og vise omsorg for barna.

To nye fly onsdag

Onsdag morgen kom to nye fly med passasjerer fra Afghanistan til Gardermoen. De hadde med til sammen 278 mennesker.

– Passasjerene inkluderer både norske borgere og andre som kvalifiserer for innreise, samt afghanere med behov for beskyttelse. Det var ingen enslige mindreårige om bord, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost onsdag morgen.

Norge har nå totalt evakuert 652 personer fordelt på ni flyginger til Oslo.