Afghansk motstandsleder lover å ikke overgi seg

Lederen for motstandsgruppen som holder stand i Panjshir i Afghanistan lover å ikke gi seg. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

NTB

Ahmad Massoud, lederen for motstandsgruppen som holder stand i Panjshir i Afghanistan, lover at han aldri vil overgi seg.

I et intervju med den franske filosofen Bernard-Henri Lévy som er publisert i det franske magasinet Paris Match, sier Massoud at han heller vil dø enn å overgi seg.

– Jeg er sønnen til Ahmad Chah Massoud. Å overgi seg finnes ikke i vokabularet mitt, sier han.

Faren hans var en legendarisk mujahedinleder, kjent som «Løven fra Panjshir». Han var en av lederne i kampen mot den sovjetiske okkupasjonsmakten på 1980-tallet og ble drept av al-Qaida i september 2001.

Intervjuet er det første Massoud har gjort siden Taliban tok over Afghanistan for en og en halv uke siden. Taliban har imidlertid ikke forsøkt å ta over Panjshir, som ligger nord for Kabul og er omgitt av de høye Hindu Kush-fjellene.

I en kronikk i Washington Post forrige uke ba Massoud om hjelp utenfra i motstandskampen mot Taliban. Han gjentok oppfordringen i intervjuet med Paris Match.

Motstandsfronten i Panjshir er basert på den såkalte Nordalliansen, krigsherrene og militsene som med støtte fra USA inntok Kabul og styrtet Taliban i 2001.