WHO melder om utflating i smitten globalt

En kvinne i regnfrakk får koronavaksine i Bangkok i Thailand onsdag. Landet har så langt i pandemien registrert over 1 million smittetilfeller. Les mer Lukk

NTB

Over 4,5 millioner ble koronasmittet i uken fram til 22. august. Etter to måneders økning, virker det som tallet på nye smittede nå flater ut, sier WHO.