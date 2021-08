Biden har fått etterretningsrapport om coronavirusets opphav

NTB

Joe Biden har mottatt en etterretningsrapport om coronavirusets opphav som ikke kan konkludere med noe, ifølge Washington Post.

Etterretningsvurderingen, som ble bestilt for 90 dager siden, kan ikke si noe sikkert om coronaviruset ble overført til mennesker via dyr eller oppsto i laboratoriet i Wuhan, skriver Washington Post.

To anonyme kilder opplyser til avisen at deler av rapporten kan bli avgradert i løpet av de neste dagene.

Rapportens mangel på konklusjoner skyldes delvis manglende informasjon fra Kina, skriver Wall Street Journal.

Biden ba om granskingen etter at en sak i Wall Street Journal blåste nytt liv i spekulasjonen om at viruset spredte seg fra laboratoriet. Ifølge en etterretningsrapport avisen omtalte, ble tre personer syke etter å ha oppsøkt en hule med flaggermus i Yunnan-provinsen.

Kina kaller påstanden «totalt usann» og har vist til at en ekspertgruppe fra WHO, som tidligere i år besøkte Wuhan, konkluderte med at teorien er «svært usannsynlig».

WHO har imidlertid senere etterlyst større tilgang til rådata fra Kina, et krav blant andre Norge har sluttet seg til.