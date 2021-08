Obduksjonsrapport gir ikke klarhet i hvorfor familie brått døde – nå skal hunden obduseres

Mandag forrige uke ble ekteparet John Gerrish og Ellen Chung, samt deres ett år gamle datter og familiens hund funnet omkommet i et turområde i California. Etterforskere vet fortsatt ikke hvorfor hele familien og hunden deres brått døde.

Det var forrige helg at John Gerrish og kona Ellen Chung pakket sakene og tok med seg datteren Miju på ett år og hunden Oski på dagstur i Sierra nasjonalpark. Det turvante paret tok ofte med seg den lille jenta si ut i naturen.

– John elsket å vise og fortelle Miju om all slags planter og dyr. Hun forsto det ennå ikke, men han ville likevel forklare alt til henne, forteller Sidney Radanovich, en venninne av paret til Fox2 Detroit.

De kom aldri tilbake og ble meldt savnet av venner.

«Vær så snill og ta kontakt hvis noen vært i kontakt med John Gerrish og Ellen Chung», skrev parets venn Steve Jeffe på Facebook tidlig tirsdag. Få timer senere fikk han høre den tragiske nyheten.

Tirsdag morgen kom den tragiske nyheten. Kvelden før hadde letemannskaper funnet hele familien omkommet. Verken paret, jenta eller hunden deres hadde synlige skader, og over én uke senere står etterforskere fortsatt uten svar på hvorfor de så brått mistet livet.

I dette området av Sierra nasjonalpark ble familien funnet omkommet.

Hunden kan være nøkkelen

Familien er blitt obdusert og det ga ingen klarhet i dødsårsaken. Nå skal hunden deres obduseres.

– Vi håper at vi innen et par uker vet hvorfor de omkom, og at blodprøvene eller obduksjonen av hunden gir oss svar, sier talsperson Kristie Mitchell ved Mariposa County Sheriff’s Office til Fox3 Detroit.

Politiet har konkludert med at dødsfallene ikke skyldes drap eller selvdrap, og hovedmistenkte er foreløpig giftige alger som nylig ble oppdaget i Merced-elven i området.

Etterforskere over hele landet klør seg i hodet

Bare uker før dødsfallene gikk myndighetene ut og advarte mot å bade og å drikke fra elven, skriver CNN.

«De giftige algene kan være farlige for mennesker og dyr», skrev The California Department of Fish and Wildlife 13. juli. Folk ble advart mot å bade og drikke fra elven. Det vites ikke om familien har drukket fra vannet.

Etterforskere jobber på spreng med å få klarhet i saken.

– Verken vi eller etterforskere ellers i landet har sett noe lignende. Det er svært uvanlig å finne en hel familie og hunden deres, som alle tilsynelatende var friske og i god form, omkommet uten noen synlige skader. Ingen skuddsår, ingen blåmerker, ingenting, sier politisjef Kristie Mitchell til avisen.