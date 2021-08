Fullvaksinert kor reiste på tur og levde i «boble»: 22 av 31 fikk corona

Kormedlemmene trodde de var trygge og tok sjansen på å reise utenlands. Men så ble koret innhentet av delta-varianten.

Det kommer stadig nye historier om personer som har mottatt to vaksinedoser, men som likevel blir smittet.

Noen av de smittede blir syke, mens andre slipper unna med mindre symptomer og et mildt sykdomsforløp.

Sist ut er et kor fra Danmark. Da de 31 sangerne la ut på tur til Italia nylig, var alle godt forberedt. Hele gruppen, bortsett fra ett medlem som kun hadde fått én vaksinedose, var fullvaksinert. Alle tok strenge forholdsregler underveis.

Kormedlemmene holdt seg utelukkende til sin egen kohort, og var ellers oppmerksomme på å holde sosial distanse, være nøye med håndhygiene og oppmerksomme på egne symptomer.

– Vi følte oss faktisk utrolig trygge

Som kjent har de mest brukte vaksinene svært høy beskyttelse mot coronavirus. Etter at viruset muterte til delta-varianten har det derimot blitt sådd tvil om hvor effektiv vaksinene er.

Stadig flere tilfeller hvor fullvaksinerte smittes tyder på at heller ikke fullvaksinerte nå går fri.

For det danske koret ble det en kalddusj da 22 av de til sammen 31 medlemmene oppdaget at de hadde fått corona.

– Når vi nå var vaksinert, og vi var i en avgrenset gruppe i vår egen boble, så følte vi oss faktisk utrolig trygge, forteller korleder Torben Svendsen til tv2.dk. Han ble selv syk av corona.

– Skyldes trolig mengde av virus de er eksponert for

De 22 smittede opplevde smitten på ulike måter. Noen kunne fortelle om kraftig forkjølelse og hodepine, mens andre fikk et langt mildere sykdomsforløp. Ett av kormedlemmene ble hardere rammet enn alle de andre.

– Når så mange i en gruppe blir smittet skyldes det trolig den mengde av virus som de er eksponert for. Her er det nok snakk om massiv eksponering, sier professor i eksperimentell virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.

FHI: Delta-smitte kan beskytte fullvaksinerte

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Sara Viksmoen Watle, uttalte nylig til VG at delta-smitte kan beskytte fullvaksinerte mot nye virusvarianter.

– Det kan hende det gir bedre forutsetning for god beskyttelse mot andre varianter fremover. Men det fordrer jo at du tåler den infeksjonen, påpeker Viksmoen Watle, som tilføyer at noen likevel vil kunne bli alvorlig syke og dø. Hun presiserte at FHI ikke oppforderer vaksinerte til å la seg smitte frivillig.

Vaksine trolig mindre effektiv mot Delta



I Israel, som har kommet lengst i vaksineringen av befolkningen, er en stadig høyere andel av de smittede fullvaksinerte.

Undersøkelser tyder på at vaksinens effektivitet ,når det gjelder å forhindre nye infeksjoner etter delta-smitte, er synkende.

Dermed fortsetter smitten å spre seg. Den samme tendensen gjør seg nå gjeldende i flere land, også i Norge.

Ifølge en ny britisk studie svekkes coronavaksiner merkbart over tid. Beskyttelsen man får etter to doser av vaksinene fra Pfizer eller AstraZeneca blir redusert etter bare få måneder.

Studien baserer seg på data fra mer enn 1,2 millioner testresultater. Den er ikke målt opp mot den nye Delta-varianten av coronaviruset.