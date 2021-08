To kongressmedlemmer dukket opp i Kabul

NTB

To amerikanske kongressrepresentanter, en fra hvert parti, dukket opp uannonsert på flyplassen i Kabul, midt i den kaotiske evakueringsprosessen.

Demokraten Seth Moulton og republikaneren Peter Meijer fløy til Kabul og var der i flere timer tirsdag, og besøket førte til at flere klaget på at plassene kunne blitt brukt av folk på flukt eller andre.

– Som medlemmer av Kongressen har vi en plikt til å følge med på den utøvende makten, heter det i en uttalelse fra de to.

De skriver at de utførte besøket i hemmelighet og bare snakket om det etter at de hadde forlatt Afghanistan, for å redusere risiko. Begge er militærveteraner.