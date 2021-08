Økning i syfilistilfeller i Sverige

NTB

Stadig flere får påvist syfilis i Sverige, og særlig i Stockholm har antallet økt kraftig de siste tre årene.

På mottaket for kjønnssykdommer på Södersjukhuset i Stockholm venter man over 300 syfilistilfeller bare i år, skriver QX. På to tiår har antallet økt med 500 prosent, ifølge nettsiden.

Menn som har sex med menn, er særlig utsatt for syfilissmitte.

Overlege Finn Filén sier til QX at folk ikke bruker kondom i like stor grad som før. Siden sykdommen vanligvis ikke gir symptomer i begynnelsen, smitter mange videre uten å vite det.