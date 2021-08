Høyeste smittetall siden april i fjor på New Zealand

Statsminister Jacinda Ardern viste mandag fram et kart over smitten da hun holdt en pressekonferanse om koronasituasjonen. Nedstengingen av landet er forlenget, og tirsdag registrerte landet det høyeste antallet nye smittetilfeller på 16 måneder. Arkivfoto: Robert Kitchin / AP / NTB

NTB

New Zealand har registrert 62 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden den første bølgen herjet landet i april i fjor.

Til sammen er 210 personer smittet i det pågående deltautbruddet i øynasjonen.

New Zealand har klart å holde viruset unna under store deler av pandemien, men sliter med å få bukt med utbruddet som pågår nå. Landet er stengt ned, og folk oppfordres til å ikke gå ut, annet enn for nødvendige ærend som innkjøp av mat.