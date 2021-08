USAs høyesterett vil ikke avvise krav om at asylsøkere sørfra må vente i Mexico

Trump-administrasjonen innførte krav om at asylsøkere sørfra må vente i Mexico mens søknaden behandles. Høyesteretts flertall mener Biden-administrasjon trolig brøt loven da de opphevet ordningen. På bildet er to familier fra Basil på vei til USA gjennom et hull i grensemuren mot Mexico. Arkivfoto: Eugene Garcia / AP / NTB Les mer Lukk

USAs øverste domstol har avvist et forsøk fra regjeringen på å stanse et pålegg om å gjeninnføre et krav om at asylsøkere må vente i Mexico.