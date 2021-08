Det hvite hus: USAs soldater forlater Afghanistan som planlagt

NTB

Tross europeisk press sier Det hvite hus at USAs gjenværende soldater i Afghanistan forlater landet som planlagt 31. august.

Det var talsperson Jen Psaki som tirsdag bekreftet opplysninger i flere medier tidligere på dagen.

Psaki beskrev hva Biden sa om evakueringen fra Afghanistan på et digitalt toppmøte for G7-landene.

– Han bekreftet at vi i øyeblikket er i rute for å bli ferdige innen 31. august, sa talspersonen.

I tillegg påpekte Biden at risikoen for angrep fra tilhengere av ekstremistgruppa IS øker for hver dag som går. IS har tidligere stått bak en rekke terrorangrep i Kabul.

Beredskapsplaner

Biden har imidlertid også bedt om at det legges beredskapsplaner i tilfelle han blir nødt til å omgjøre avgjørelsen. Han har diskutert saken med sine øverste sikkerhetsrådgivere.

Både Norge og flere andre europeiske land har sagt at fristen for evakueringen fra Afghanistan må forlenges. Men dette avhenger av at amerikanske soldater kontrollerer flyplassen i Kabul. Taliban nekter å gå med på dette og insisterer på at evakueringen må avsluttes som avtalt 31. august.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil være mulighet for evakuering, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Når flyplassen stenger, vil vi være uten evakueringsmuligheter fordi flyplassen er den eneste trygge veien ut av Afghanistan, la hun til.

Nekter afghanere

Av de 374 personene som er evakuert fra Kabul til Norge, er over 20 enslige, afghanske barn. Mange av dem er under fem år, opplyser justisministeren Monica Mæland (H).

Tidligere på dagen gjentok Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid at transporten av folk ut av landet må ta slutt 31. august.

Han sa også at Taliban ikke lenger vil la afghanere dra til flyplassen på grunn av den kaotiske situasjonen der.

Videre ba han USA om ikke å hjelpe utdannede afghanere med å forlate landet. Han sa at Afghanistan trenger leger, ingeniører og andre med høyt utdanning.

Europeisk misnøye

Tross Talibans motstand har flere europeiske land har lagt press på USA og forsøkt å få amerikanerne til å forlenge evakueringen.

Regjeringene både i Storbritannia, Tyskland og Spania har advart om at det ikke vil være mulig å fullføre evakueringen innen fristen.

– Utfordringen nå er å få folk gjennom Talibans kontrollposter og inn på flyplassen, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg ber om at den vestlige operasjonen på flyplassen i Kabul må forlenges. EU mener USA må sikre flyplassen så lenge det er nødvendig.

Norske spesialstyrker er sendt til flyplassen, ifølge NRK. Tusenvis av mennesker flys hver dag ut fra Kabul, men enda flere tusen venter på å bli evakuert. Kaoset, trengsel og voldshandlinger utenfor flyplassen har gjort det farlig å komme seg dit fra sentrum.