Taliban nekter nå afghanere å dra til flyplassen i Kabul

NTB

Taliban vil ikke lenger la afghanske borgere dra til flyplassen i Kabul på grunn av den kaotiske situasjonen der, opplyser en talsmann for bevegelsen.

Talsmann Zabihullah Mujahid sa på en pressekonferanse tirsdag at folkemengden ved flyplassen må dra hjem, og han sier at Taliban vil garantere for sikkerheten deres.

Talsmannen hevder at USA har oppfordret folk til å dra til flyplassen for å gå om bord i fly.

– Vi ber amerikanerne om ikke å oppfordre afghanere til å reise, sa han. Talsmannen ba også USA om å slutte å evakuere afghanere med høy utdannelse eller som har andre viktige kvalifikasjoner.

– Vi trenger kunnskapen deres, sa han.