To deporterte kom til Danmark med evakueringsfly

NTB

Dansk politi har anholdt to personer som har overtrådt innreiseforbud til Danmark da de ble evakuert fra Afghanistan.

En mann som kom natt til tirsdag med et fly fra Kabul, ble i Roskilde i 2016 utvist og ilagt forbud mot innreise til Danmark fram til 2023. Tirsdag ble han varetektsfengslet i tre døgn.

Han ble anholdt under kontrollen på Kastrup etter å ha kommet via Pakistan. I retten forklarte han at han visste han hadde forbud mot innreise, men hevdet at han og hans kone og to barn hadde fått tillatelse av danske myndigheter fordi han har arbeidet for Danmark i Afghanistan.

Det var andre gang på to dager at en mann som er kommet med et evakueringsfly, er pågrepet.

Varetektsfengslet

Mandag ble en 23-åring varetektsfengslet i 24 dager for å ha kommet til Danmark igjen, selv om han i fjor ved dom ble utvist for bestandig.

Han ble dømt for våpenbesittelse og tilknytning til banden Loyal to Familia og utvist via Tyrkia.

Han kom til Danmark uten pass og id-papirer og sier han brukte sin brors identitet til å komme med flyet ut av Kabul.

Fem under overvåking

I Frankrike er fem evakuerte under overvåking av politiet på grunn av mistanke om tilknytning til Taliban.

En av dem innrømmer at han bar våpen da han var ansvarlig for en av Talibans kontrollposter ved Kabul i dagene før 18. august.

Regjeringens talsmann Gabriel Attal sier at han bidro til evakueringen av franskmenn i en svært spent periode og antakelig har reddet liv, selv om han hadde åpenbare bånd til Taliban.

De andre fire som er mistenkt, hører til mannens bekjentskapskrets, og alle må holde seg i karantene på et hotell i Paris siden de ikke er vaksinert.