Washington Post: CIA-direktør møtte Taliban i Kabul

NTB

CIA-direktør William Burns var i et hemmelig møte med Taliban-leder Abdul Ghani Baradar i Kabul mandag, melder Washington Post.

Møtet er det første møtet på så høyt nivå mellom Taliban og Biden-administrasjonen siden Taliban inntok Kabul for over en uke siden.

Burns er en av de viktigste utenriksveteranene i president Joe Bidens administrasjon, og Biden sender ham til Kabul mens USA er i gang med en hektisk evakuering av amerikanere og afghanske støttespillere fra flyplassen.

CIA vil ikke kommentere møtet, men Washington Post skriver at samtalene trolig dreide seg om den kommende fristen 31. august for å avslutte evakueringsoperasjonen.

Biden-administrasjonen er under press fra enkelte allierte for å holde soldatene på flyplassen lenger enn fristen for å evakuere titusener av amerikanske og vestlige statsborgere og afghanske medarbeidere som er desperate etter å komme seg ut.

Storbritannia, Frankrike og andre land sier at de trenger mer tid til å evakuere sitt personell, men Taliban sier det vil være å krysse en rød linje om soldatene blir lenger.

For Baradar er det ironisk at han blir Talibans kontakt med CIA etter at han for elleve år siden ble pågrepet i en fellesoperasjon mellom CIA og Pakistan.

Men han har god erfaring fra kontakt med folk fra Vesten siden han etter løslatelsen fra fengsel i 2018 har vært Talibans forhandlingsleder i fredsforhandlingene i Qatar, der Taliban og USA ble enige om tilbaketrekningen.