Frankrike avslutter Kabul-evakueringer torsdag hvis frist ikke forlenges

NTB

Hvis ikke evakueringsfristen i Afghanistan 31. august utsettes, avslutter franske myndigheter evakueringene torsdag, ifølge utenriksministerens stabssjef.

Nicolas Roche, den franske utenriksministerens stabssjef, sier til statsminister Jean Castex at evakueringene avsluttes torsdag kveld hvis USA trekker seg ut 31. august, skriver AFP.

– Da har vi tre dager igjen, sier han.

Fristen for å avslutte evakueringen er foreløpig satt til 31. august – tirsdag om en uke, og USAs president Joe Biden har sagt at han ønsker å holde seg til den datoen. Samtidig har han antydet at oppdraget kan forlenges.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa tirsdag at evakueringsfristen bør forlenges.