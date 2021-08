NTB

En palestinsk tenåring er drept under sammenstøt på den okkuperte Vestbredden tirsdag.

Det palestinske helsevesenet opplyser at den 15 år gamle palestineren ble skutt i hodet og døde under et sammenstøt med israelske militære.

Den israelske hæren sier at det oppsto skyting da de skulle pågripe en person i flyktningleiren Balata i nærheten av Nablus. De nevner ikke den drepte tenåringen.