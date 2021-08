Kathy Hochul er New Yorks første kvinnelige guvernør

Kathy Hochul ble tirsdag tatt i ed som New Yorks første kvinnelige guvernør. Arkivfoto: Hans Pennink / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang skal en kvinne lede delstaten New York. Kathy Hochul overtok toppvervet tirsdag etter at forgjengeren Andrew Cuomo måtte gå.