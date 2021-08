Kvinnelige ledere i Storbritannia tjener en firedel av mennene

NTB

Ledere i selskaper som inngår i FTSE 100-indeksen på London-børsen har hele 73 prosent lavere lønn enn deres mannlige kolleger, viser en studie.

Gjennomsnittslønnen blant de kvinnelige lederne i toppselskapene var på 237.000 pund i året, ifølge undersøkelser gjort av New Street Consulting Group (NSCG). Beløpet til svarer rundt 2,9 millioner kroner. Mennene tjente nesten fire ganger så mye og hadde en snittlønn på 875,900 pund.

Lønnsgapet er dermed betydelig større blant denne gruppen enn i noen annen del av det britiske arbeidsmarkedet. Ifølge det statlige statistikkbyrået ONS tjener menn i snitt 15,5 prosent mer enn kvinner i Storbritannia.

På ledernivå forsterkes forskjellene av det er langt vanligere at menn har de aller øverste stillingene, som konsernsjef og finansdirektør.

– Det er gjort mye for å få flere kvinner inn i lederstillinger, men for å komme nærmere likestilling, er det tydelig at vi må se på mer enn bare andelen av kvinnelige ledere. sier NSCG-direktør Claire Carter.