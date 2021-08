Stengingen av Tunisias parlament forlenges

NTB

Tunisias president Kais Saied forlenger suspenderingen av landets nasjonalforsamling, melder Reuters.

Saied avsatte regjeringen og suspenderte nasjonalforsamlingen for en måned siden. Regjeringen anklaget Saied for kupp, og flere folkevalgte er arrestert for å ha kommet med beskyldninger om kupp.

Rett før Saied satte de folkevalgte til side, var det store demonstrasjoner mot regjeringens håndtering av den økonomiske krisen i landet. Myndighetene har også fått kritikk for håndteringen av koronakrisen.

USA har bedt Saied «opprettholde prinsippene om demokrati og rettigheter», og utenriksminister Antony Blinken har sagt at han vil holde øye med landet.