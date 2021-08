Politimann frikjent for dødelig skyting da Kongressen ble stormet

NTB

En gransking har konkludert med at en politimann som skjøt og drepte en kvinne som deltok i stormingen av Kongressen 6. januar, ikke gjorde noe galt.

Politimannen handlet korrekt og i tråd med regelverket, konkluderer den føderale politistyrken som beskytter Kongressen. Politiets retningslinjer tillater bruk av potensielt dødelig makt for å «beskytte liv, inkludert tjenestemannens eget liv, eller for å forsvare en person som står i umiddelbare fare for å bli alvorlig skadd».

Da Trump-støttespillere stormet kongressbygningen i januar skjøt politimannen Ashli Babbit da hun og flere andre forsøkte å komme seg gjennom en dør. De var på vei mot salen der Representantenes hus har sine møter.

Babbit, en 35 år gammel Trump-supporter som hadde tjenestegjort i luftforsvaret, ble truffet i halsen da politimannen skjøt gjennom glasset i døren.

Politiet sier tjenestemannen, som ikke blir navngitt, kan ha reddet flere kongressmedlemmer og -ansatte fra alvorlig skade og i verste fall død i opptøyene. De opplyser også at politimannen og familien hans har mottatt flere trusler etter hendelsen.