13.500 brannmannskaper i aksjon i California

Brannbiler klar til innsats mot Caldor-brannen i Nord-California. Foto: Sara Nevis / The Sacramento Bee via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 13.500 brannmannskaper er for tiden i aksjon for å slukke et titall skog- og krattbranner som herjer i Nord-California.