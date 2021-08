Johnny Rotten tapte rettssak om Sex Pistols-rettigheter

NTB

Johnny Rotten tapte en rettssak mot to andre medlemmer av bandet Sex Pistols om rettighetene til noen av bandets låter.

Den tidligere trommeslageren Paul Cook og gitaristen Steve Jones gikk til sak mot Johnny Rotten, som egentlig heter John Lydon, for at noen av sangene deres kunne brukes i TV-dramaet «Pistol».

Dommeren Anthony Mann kom fram til at de to kan bruke musikken i henhold til en avtale i bandet om flertallsbeslutninger om rettighetene.

Serien som består av seks episoder, skal lages av Disney og er klar til visning neste år, basert på en biografi om Johnny Rotten fra 2016 som het «Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol».

Lydon kalte serien det verste og minst respektfulle han har sett, og hevdet i retten at lisens ikke kan gis uten hans godkjenning.

Han hevdet at avtalen aldri var brukt, og at han har en dypfølt aversjon mot å bli fange av et fiendtlig flertall.